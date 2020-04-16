Вятрович расценивает его вызов на допрос в ГБР по делу об организации посвященного Голодомору международного форума как репрессии против оппозиции

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность", экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу организации международного форума, посвященного Голодомору.

"Генпрокурор Венедиктова пытается инициировать отмену закона об амнистии майдановцев, и сейчас началось преследование Татьяны Черновол. Вчера я лично получил весточку так же от ГБР или "Государственного бюро репрессий", меня вызывают на допрос по делу об организации международного форума, посвященного Голодомору два года назад. Итак, мы видим, что репрессии не останавливаются. Мы видим, что сейчас главным объектом этих репрессий является оппозиционная сила "Европейская Солидарность", - сказал он под зданием Печерского райсуда Киева, где в настоящее время избирают меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол.

Вятрович предостерег: "То, что сейчас происходит, это реванш Антимайдан. Тогда Антимайдан проиграл из-за нашей способности к мобилизации и солидарности. Я убежден, что проигрывает и сейчас. Призываем всех объединяться. Я как историк знаю, что большие репрессии и большой террор в 37 и 38 годах тоже начинались с маленьких задержаний людей".

Как сообщалось, 15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. "Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора", - написал он на своей странице в Facebook.