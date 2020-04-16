Профильный комитет рекомендует ВР поддержать в целом законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за вывоз товаров противоэпидемического назначения вне таможенного контроля

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект №3271, устанавливающий уголовную ответственность за вывоз в больших размерах через границу Украины вне таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения.

Проект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 2012 и установить уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном или крупном размерах через таможенную границу траны вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы территории Украины не допускается.

Законопроект также предлагает внести изменения в статью 216 Уголовно-процессуального кодекса, которые предлагают отнести к компетенции следственных органов безопасности досудебное расследование преступлений, предусмотренных статьей 2012 УК.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на предотвращение незаконного вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию.

Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" №3271 Рада приняла в первом чтении 30 марта.