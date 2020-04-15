Политика

20:21 15.04.2020

Резников: мы забираем столько украинцев, сколько можем в данный момент, это один из этапов принципиальной политической договоренности о "всех на всех"

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Резников: мы забираем столько украинцев, сколько можем в данный момент, это один из этапов принципиальной политической договоренности о "всех на всех"

Украинская сторона забирает во время очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц всех тех граждан, кого может забрать в настоящий момент, и это является частью принципиальной политической договоренности лидеров стран Нормандского формата об обмене "всех на всех", отмечает вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Формула "всех на всех" – это принципиальная политическая договоренность лидеров в режиме Нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех в один момент. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем", - сообщил он в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Резников указал, что очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц является одним из этапов процесса "всех на всех".

Теги: #украина #ордло #обмен_валют
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