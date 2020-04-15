Профильный комитет Рады учтет почти 12,5 тыс. редакционных поправок к банковскому законопроекту

Почти 12,5 тысяч редакционных правок, предложенных ко второму чтению законопроекта о банках, будут учтены профильным комитетом, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня большая часть правок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12, 5 тысячи или даже больше по состоянию на сегодня, они носят редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона", - сказал Разумков в среду вечером в эфире телеканала NewsOne.

Он напомнил, что к законопроекту было подано более 16 тысяч правок.

По его словам, на следующей неделе парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике будет заниматься подготовкой сравнительной таблице ко второму чтению.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый, "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тыс. поправок.