Политика

19:00 15.04.2020

Зеленский подтвердил четкую позицию Украины о территориальной целостности Сербии – встреча с новым послом Сербии

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Зеленский подтвердил четкую позицию Украины о территориальной целостности Сербии – встреча с новым послом Сербии

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Республики Сербия Аци Йовановича и во время встречи с ним подтвердил четкую позицию Украины о суверенитете и территориальной целостности Сербии

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, Зеленский также высоко оценил последовательную поддержку со стороны Сербии территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества стороны договорились активизировать переговоры по заключению Соглашения о свободной торговле и возобновлению работы Межправительственной украинско-сербской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Владимир Зеленский и Аца Йованович обсудили дальнейшие шаги по укреплению межчеловеческих контактов двух стран", - говорится в сообщении.

Теги: #посол #сербия #украина #зеленский
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