Политика

16:15 15.04.2020

Назначение главы Минэнерго 16 апреля не планируется, среди кандидатур обсуждаются Буславец и нардеп Семинский – депутат

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Назначение главы Минэнерго 16 апреля не планируется, среди кандидатур обсуждаются Буславец и нардеп Семинский – депутат

На внеочередном заседании Верховной Рады не будет рассматриваться вопрос назначения министра энергетики и защиты окружающей среды, отмечает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Действительно, уже заждалось министерство руководителя, но завтра никаких кадровых вопросов выноситься на заседание Верховной Рады не будет. И представления от правительства по этому министерству также нет", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Кравчук напомнила, что есть рабочий вариант, когда Кабинет министров может пока назначить исполняющего обязанности главы Минэнерго. "Это, возможно, будет кандидат потом на министра. Этот человек поработает, вникнет, предложит свою программу, ознакомит с ней фракцию "Слуга народа", другие группы и фракции, и тогда мы уже проголосуем, чтобы это был полноценный министр", - пояснила она.

По ее словам, все еще рассматривается кандидатура экс-главы директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольги Буславец. "Также звучала фамилия Олега Семинского, коллеги по депутатскому корпусу (фракция "Слуга народа" – ИФ), он заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг", - рассказала Кравчук.

Теги: #минэнерго #кравчук #рада #кадры
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