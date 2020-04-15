Политика

15:57 15.04.2020

Кравчук: изменения в регламент позволят рассмотреть закон о банках за часы, а в закон о местном самоуправлении – поставить точку в создании ОТГ

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Кравчук: изменения в регламент позволят рассмотреть закон о банках за часы, а в закон о местном самоуправлении – поставить точку в создании ОТГ

Главным вопросом внеочередного заседания Верховной Рады 16 апреля станет законопроект об изменениях в регламент работы парламента, который позволит рассмотреть закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, отмечает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Конечно, самый главный вопрос – это изменения в регламент, которые как раз позволят рассмотреть банковский закон не за год-полтора, а за несколько часов", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Кравчук рассказала, что также будет рассмотрен во втором чтении децентрализационный законопроект о внесении изменений в закон о местном самоуправлении в Украине (№ 2653). "Он даст возможность Кабинету министров ставить финальную точку в объединении громад. Пока мы не рассмотрели изменения в Конституцию, мы принимаем те законопроекты, которые дают возможность завершить децентрализацию. Для того чтобы в октябре этого года все громады пошли на выборы, а не половина населения будет проживать в громадах, а половина – нет", - указала она.

Депутат отметила, что вынесенный на рассмотрение во втором чтении законопроект об оборонных закупках (№ 2398-д) направлен на помощь и защиту национального производителя. "Чтобы как раз заказы шли больше национальному производителю, чтобы поддержать наш оборонный комплекс. Именно при государственных закупках", - пояснил она.

Замглавы фракции "Слуга народа" также сообщила, что 16 апреля Рада рассмотрит законопроект № 2654 о внесении изменений в законодательные акты Украины об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей.

Теги: #кравчук #рада #слуга_народа #регламент
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