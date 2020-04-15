Политика

15:27 15.04.2020

Разумков созывает внеочередное заседание Рады в четверг на 13.00 – сайт парламента

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Разумков созывает внеочередное заседание Рады в четверг на 13.00 – сайт парламента

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил внеочередное пленарное заседание парламента на четверг, 16 апреля, на 13.00, сообщает сайт Верховной Рады.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва и в соответствии с ч.8 ст.19 Регламента Верховной Рады: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 9-го созыва на 13 часов 16 апреля 2020 года", - говорится в распоряжении спикера, обнародованном на сайте в среду.

Согласно распоряжению, в повестке дня внеочередного заседания парламента: законопроект о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0034); законопроект (второе чтение) о внесении изменений в Регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043); законопроект (второе чтение) о внесении изменений в закон о местном самоуправлении в Украине (№ 2653); законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей (№ 2654); законопроект (второе чтение) об оборонных закупках (№ 2398-д).

Теги: #разумков #рада #заседание
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