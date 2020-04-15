Политика

14:49 15.04.2020

За экономическую интеграцию Украины с ЕС выступают 52% украинцев, за вступление в НАТО - 49% - опрос

2 мин читать
За экономическую интеграцию Украины с ЕС выступают 52% украинцев, за вступление в НАТО - 49% - опрос

52% украинцев поддерживают экономическую интеграцию Украины с ЕС, свидетельствуют данные опроса "Международного республиканского института" относительно настроений жителей городов-областных центров по ряду показателей, сообщил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

"Мы видим, что произошло небольшое падение поддержки вступления в ЕС (в 2019 году 55% украинцев высказались за экономическую интеграцию Украины с ЕС - ИФ), несмотря на то, что все-таки состоялся рост поддержки вступления в НАТО", - сказал Мысив в ходе онлайн-презентации "Шестой всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (МРИ)" в среду.

В то же время 49% украинцев высказались в поддержку вступления Украины в НАТО, в 2019 году вступление Украины в альянс поддержали 47% опрошенных.

Кроме того, 38% респондентов отметили, что думали над идеей трудовой эмиграции за границу (в 2019 году 35% ответили таким образом), в том числе наибольший запрос на эмиграцию наблюдается среди людей возрастом 18-29 лет.

Опрос проводился в период с 25 января по 17 февраля и исследовал настроения жителей областных центров относительно: оценки качества обслуживания и услуг, оценки уровня возможностей в городе, взаимодействия с учреждениями местного самоуправления, оценки деятельности государственных и негосударственных институций, сферы муниципального развития, электоральных симпатий и мотивов электорального выбора, миграционных настроений жителей городов, идентичности городов.

Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института проводится шестой год подряд в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19,2 тыс респондентов.

Опрос был профинансирован Агентством США по международному развитию (USAID). Предыдущие исследования были проведены при поддержке правительства Канады и Национальным фондом в поддержку демократии (NED).

Теги: #ес #соцопрос #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 15.04.2020
Жители Украины снова больше всего доверяют волонтерам - соцопрос

Жители Украины снова больше всего доверяют волонтерам - соцопрос

10:33 15.04.2020
Программа "House of Europe" выделила более EUR800 тыс на поддержку культуры и креативных индустрий Украины

Программа "House of Europe" выделила более EUR800 тыс на поддержку культуры и креативных индустрий Украины

15:09 14.04.2020
ЕС направляет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с Covid-19

ЕС направляет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с Covid-19

13:44 14.04.2020
Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

12:38 14.04.2020
Министры обороны НАТО обсудят борьбу с дезинформацией и обеспечение безопасности на фоне

Министры обороны НАТО обсудят борьбу с дезинформацией и обеспечение безопасности на фоне

10:53 14.04.2020
Борьба с COVID-19 – приоритет внеочередного заседания в НАТО, но и украинский вопрос также на повестке дня – Толкачев

Борьба с COVID-19 – приоритет внеочередного заседания в НАТО, но и украинский вопрос также на повестке дня – Толкачев

09:30 14.04.2020
Макрон: режим самоизоляции продлен до 11 мая, границы со странами, не входящим в ЕС, закрыты "вплоть до дальнейших распоряжений"

Макрон: режим самоизоляции продлен до 11 мая, границы со странами, не входящим в ЕС, закрыты "вплоть до дальнейших распоряжений"

09:24 14.04.2020
Причин для отмены антироссийских санкций ЕС в связи с пандемией коронавируса нет - посол ФРГ в Москве

Причин для отмены антироссийских санкций ЕС в связи с пандемией коронавируса нет - посол ФРГ в Москве

14:08 13.04.2020
ЕС и Всемирный банк отмечают прогресс Украины в сфере управления государственными финансами

ЕС и Всемирный банк отмечают прогресс Украины в сфере управления государственными финансами

10:49 13.04.2020
Лишь чуть более половины киевлян считают угрозу коноравируса для себя реальной, но 92% поддерживают требование носить маски – соцопрос "Рейтинга"

Лишь чуть более половины киевлян считают угрозу коноравируса для себя реальной, но 92% поддерживают требование носить маски – соцопрос "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

В "Слуге народа" есть негласная договоренность по назначению руководителей министерств - Арахамия

Зеленский поблагодарил парламент за принятие изменений в бюджет, несмотря на сопротивление многих партий

Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Зеленский: в Украине не произошло резкого скачка заболеваемости COVID-19, но расслабляться рано, ключевой период в 20-х числах апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

На ближайшем заседании Рады утверждение программы деятельности Кабмина рассматриваться не будет

Профильный комитет рекомендует Раде поддержать в целом изменения в регламент об особом механизме рассмотрения законопроектов во втором чтении – нардеп

Макрон надеется получить согласие Путина на предложение о глобальном прекращении огня в ближайшее время

В "Слуге народа" есть негласная договоренность по назначению руководителей министерств - Арахамия

В четверг на внеочередном заседании Рады будет рассмотрен вопрос назначения нового министра энергетики - Арахамия

Зеленский призвал студенческие организации помочь пожилым людям по примеру учебных заведений МВД Украины

Зеленский поблагодарил Китай, ОАЭ и других партнеров за помощь в борьбе с коронавирусом

Зеленский поблагодарил парламент за принятие изменений в бюджет, несмотря на сопротивление многих партий

Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА