Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что сроки фактического выделения помощи Албании будут дополнительно изучаться.

«Решение принято для завершения процедуры выделения гуманитарной помощи… Нельзя, начав дело в международных отношениях, не довести его до конца», - сказал Кулеба на заседании правительства в среду в Киеве.

Он отметил, что сроки фактического предоставления такой помощи дополнительно изучаются.

«Мы в Министерстве иностранных дел исходим из того, что безусловно, для начала мы должны быть уверены, что украинские нужды удовлетворены», - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 8 апреля Кабмин выделил 10 млн грн для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания.