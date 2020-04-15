Политика

11:59 15.04.2020

На ближайшем заседании Рады утверждение программы деятельности Кабмина рассматриваться не будет

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На ближайшем заседании Рады утверждение программы деятельности Кабмина рассматриваться не будет

Вопрос утверждения программы деятельности Кабинета министров Украины на ближайшем внеочередном заседании Верховной Рады рассматриваться не будет, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На ближайшее внеочередное заседание этот вопрос не будет выноситься. Более того, если завтра Верховная Рада все-таки примет изменения в регламент и даст возможность рассматривать законопроект о банковской деятельности во втором чтении по спецпроцедуре, я думаю, что следующие внеочередные заседания как раз будут посвящены рассмотрению именно вопроса и голосования в целом за законопроект о банковской деятельности. А дальше уже могут выноситься другие вопросы, в том числе и утверждение программы действий", - сказал Мокан в эфире телеканала "Украина-24" в среду.

Он отметил, что программа деятельности правительства носит общий декларативно-политический характер.

"На основе нее и на основе программной деятельности коалиции в парламенте будет подготовлен более детальный план действий правительства в разрезе конкретных министерств с дедлайнами, цифровыми показателями, теми инициативами, в том числе законодательными, с которыми министерства должны выступать, и с перечнем конкретных действий и планов, которые они должны выполнять, чтобы выполнить эту программу на практике", - добавил Мокан.

Теги: #программа #рада #кабмин
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