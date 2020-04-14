Политика

21:14 14.04.2020

В "Слуге народа" есть негласная договоренность по назначению руководителей министерств - Арахамия

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В "Слуге народа" есть негласная договоренность по назначению руководителей министерств - Арахамия

Внутри команды "Слуга народа" существует договоренность о том, что кандидаты в министры отныне будут проходить "испытательный срок" в статусе временно исполняющего обязанности на период в 2-3 месяца, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если в корпоративном сегменте всегда, когда человека берут на работу, ему дают испытательный срок, чтобы понять справляется ли он со своими обязанностями и ожиданиями к нему или нет. Поскольку у нас в государстве на должности министра отсутствует такой форм-фактор, то сейчас мы приняли неформальное решение, что мы будем всех этих людей оформлять как врио, дадим им поработать 2-3 месяца. Рада посмотрит как они работают, каких результатов достигают, как коммуницируют с профильными комитетами и после этого - голосовать их в зале. Мне кажется - это правильный путь", - заявил Арахамия во вторник в эфире телеканала "Украина 24".

Теги: #рада #кадры #кабмин
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