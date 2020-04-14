В четверг на внеочередном заседании Рады будет рассмотрен вопрос назначения нового министра энергетики - Арахамия

Верховная Рада на своем внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит вопрос назначения нового министра энергетики и защиты окружающей среды, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас четверг будет новый министр. Действительно, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения, поэтому мы обязательно его получим и уже с программой и расчётами", - заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие назначенного парламентом министра, ведется работа по подготовке антикризисного плана для отечественной энергетики.

По словам председателя фракции, отныне все кандидаты на пост министров проходят собеседование в профильном комитете парламента, презентуют программу развития своих ведомств и определяют ключевые показали эффективности.