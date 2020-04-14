Политика

20:55 14.04.2020

Зеленский поблагодарил Китай, ОАЭ и других партнеров за помощь в борьбе с коронавирусом

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Зеленский поблагодарил Китай, ОАЭ и других партнеров за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за помощь международных партнеров, с которыми Украина совместно противодействует пандемии коронавируса.

"Прежде всего, это наши друзья из Китайской Народной Республики. Я благодарю их за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной, за то, что все вопросы решаются быстро, а главное – результативно", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский также отметил гуманитарную помощь от Объединенных Арабских Эмиратов. "Это высококачественное защитное снаряжение, необходимое для безопасности врачей", - указал он.

Президент выразил благодарность и другим государствам, с которыми Украина тесно взаимодействует для обеспечения людей всем необходимым. "Со своей стороны Украина также помогает и всегда готова помочь своим партнерам. Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность, и, по моему личному мнению, хорошо, что мы не живем только по правилу "каждый сам за себя", - подчеркнул он.

Теги: #президент #благодарность #страны
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