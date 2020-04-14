Зеленский поблагодарил парламент за принятие изменений в бюджет, несмотря на сопротивление многих партий

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за принятие изменений в государственный бюджет на 2020 год.

"Возвращаясь к внутренней ситуации, хочу поблагодарить парламент за принятие изменений в государственный бюджет. Несмотря на сопротивление многих политических партий, названия которых прекрасно вам известны, мы смогли принять необходимые изменения для поддержки наших медиков, обеспечения больниц, помощи пенсионерам, малообеспеченным людям, предпринимателям и тем, кто потерял, к сожалению, работу. Я уверен, граждане оценят работу депутатов, которые встали на сторону народа", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №3279-д с поправками в государственный бюджет на 2020 год с учетом предложений комитета по вопросам бюджета и технико-юридическими правками, увеличив дефицит госбюджета с 2,1% до 7,5% ВВП из-за коронакризиса. Поправки в госбюджет на внеочередной сессии парламента 13 апреля поддержали 249 народных депутатов.

За проект закона об изменениях в государственный бюджет проголосовало 226 депутатов от "Слуги народа", 5 членов депутатской группы "За будущее", 15 депутатов из группы "Доверие" и 3 внефракционных нардепа. Фракции "Голос", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" голосовали против.