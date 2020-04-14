Политика

20:05 14.04.2020

Арахамия убежден в получении транша МВФ через 3 недели после принятия "банковского" закона

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Арахамия убежден в получении транша МВФ через 3 недели после принятия "банковского" закона

Международный валютный фонд (МВФ) в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", убежден председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш. Это заголовок, который обусловлен нашей переговорной полицией с кредитором и это понятная позиция", - заявил Арахамия во вторник в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Председатель фракции "Слуга народа" добавил, что транш от МВФ Украине необходимо получить до конца мая, поскольку на этот период припадает самый большой платеж по внешним долгам.

Он предполагает, что успеть проголосовать во втором чтении за законопроект №2571-д депутаты успеют до 5 мая.

"Мы не можем проголосовать на следующей неделе, потому что комитету необходимо время на таблицу (с поправками к законопроекту ко второму чтению - ИФ), потом эту таблицу необходимо раздать всем народным депутатам, согласно регламенту, на это необходимо 10 дней, посыле этого законопроект может быть вынесен в зал и даже если мы применим какую-то хитрую, ускоренную процедуру - это (принятие законопроекта во втором чтении и в целом - ИФ) не состоится не ранее 5 мая, я думаю так. У нас в конце мая самый крупный платеж, то есть нам необходимо получить транш до этого - где-то так это и выглядит по времени", - говорит парламентарий.

По его словам, если же приятнее законопроекта во втором чтении затянется, то у всей страны могут быть проблемы. "Если это (принятие законопроекта - ИФ) будет медленно сделано, то мы будем иметь большие проблемы, как страна", - сказал Арахамия.

Теги: #банки #закон #мвф
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