Политика

20:16 14.04.2020

Программа сотрудничества с иностранными кредиторами рассчитана на $10 млрд , из них $6 млрд Украина должна получить в первый год - Арахамия

1 мин читать
Программа сотрудничества с иностранными кредиторами рассчитана на $10 млрд , из них $6 млрд Украина должна получить в первый год - Арахамия

В случае принятия законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", Украина получит от иностранных кредиторов макрофинансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов США, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это программа EFF: где-то 3,5-4 миллиарда долларов на первый год. Как только подписывается меморандум с МВФ, точно добавляется 1 миллиард, может полтора миллиарда долларов от Всемирного банка, 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и еще несколько кредиторов. Совокупно это 5,5-6 миллиардов долларов в первый год, а вообще программа на 10 миллиардов долларов", - заявил Арахамия во вторник в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что сейчас Украине необходим стабилизационный платеж, поскольку есть ряд расходов в государственном бюджете, которые требуют дополнительных средств.

Теги: #помощь #украина #финансы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:38 14.04.2020
МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

11:54 14.04.2020
В Украине госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1,5 млрд грн

В Украине госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1,5 млрд грн

11:52 14.04.2020
На кладбище на поминальные дни не собираются идти более половины украинцев

На кладбище на поминальные дни не собираются идти более половины украинцев

10:53 14.04.2020
В Киевской области зафиксирован седьмой летальный случай от COVID-19

В Киевской области зафиксирован седьмой летальный случай от COVID-19

09:44 14.04.2020
В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

08:49 14.04.2020
Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

08:49 14.04.2020
Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

08:15 14.04.2020
Зеленский назначил стипендии спортсменам по олимпийским видам спорта и их тренерам, среди которых Беленюк, Билодид и Харлан

Зеленский назначил стипендии спортсменам по олимпийским видам спорта и их тренерам, среди которых Беленюк, Билодид и Харлан

07:54 14.04.2020
Спасатели продолжают ликвидировать пожары на территории четырех лесничеств

Спасатели продолжают ликвидировать пожары на территории четырех лесничеств

07:32 14.04.2020
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военные не пострадали

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поблагодарил парламент за принятие изменений в бюджет, несмотря на сопротивление многих партий

Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Зеленский: в Украине не произошло резкого скачка заболеваемости COVID-19, но расслабляться рано, ключевой период в 20-х числах апреля

Зеленский о ситуации в зоне ЧАЭС: никто не будет скрывать правду, радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

Арахамия убежден в получении транша МВФ через 3 недели после принятия "банковского" закона

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал студенческие организации помочь пожилым людям по примеру учебных заведений МВД Украины

Зеленский поблагодарил Китай, ОАЭ и других партнеров за помощь в борьбе с коронавирусом

Зеленский поблагодарил парламент за принятие изменений в бюджет, несмотря на сопротивление многих партий

Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Количество ежедневных тестирований на коронавирус в Украине увеличено в 3 раза – Зеленский

На днях в Украину прибудут еще 3 самолета с медицинскими грузами, на следующей неделе еще 8 – Зеленский

Зеленский: в Украине не произошло резкого скачка заболеваемости COVID-19, но расслабляться рано, ключевой период в 20-х числах апреля

Зеленский о ситуации в зоне ЧАЭС: никто не будет скрывать правду, радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

Арахамия убежден в получении транша МВФ через 3 недели после принятия "банковского" закона

Все депутаты "Евросолидарности" готовы взять Черновол на поруки - Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА