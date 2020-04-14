Программа сотрудничества с иностранными кредиторами рассчитана на $10 млрд , из них $6 млрд Украина должна получить в первый год - Арахамия

В случае принятия законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", Украина получит от иностранных кредиторов макрофинансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов США, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это программа EFF: где-то 3,5-4 миллиарда долларов на первый год. Как только подписывается меморандум с МВФ, точно добавляется 1 миллиард, может полтора миллиарда долларов от Всемирного банка, 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и еще несколько кредиторов. Совокупно это 5,5-6 миллиардов долларов в первый год, а вообще программа на 10 миллиардов долларов", - заявил Арахамия во вторник в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что сейчас Украине необходим стабилизационный платеж, поскольку есть ряд расходов в государственном бюджете, которые требуют дополнительных средств.