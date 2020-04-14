Политика

20:18 14.04.2020

На днях в Украину прибудут еще 3 самолета с медицинскими грузами, на следующей неделе еще 8 – Зеленский

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На днях в Украину прибудут еще 3 самолета с медицинскими грузами, на следующей неделе еще 8 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Украину продолжат прибывать самолеты со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из других стран.

"На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Теги: #президент #коронавирус #защита
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