На днях в Украину прибудут еще 3 самолета с медицинскими грузами, на следующей неделе еще 8 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Украину продолжат прибывать самолеты со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из других стран.

"На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.