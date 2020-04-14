Политика

19:44 14.04.2020

Все депутаты "Евросолидарности" готовы взять Черновол на поруки - Геращенко

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Все депутаты "Евросолидарности" готовы взять Черновол на поруки - Геращенко

Депутаты фракции "Европейская солидарность" готовы взять на поруки экс-нардепа Татьяну Черновол, подозреваемую в умышленном убийстве.

"Европейская солидарность" в полном составе, все наши 27 депутатов готовы взять на поруки Таню Черновол", - заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в видео, обнародованном в соцсети Facebook.

"В этом зале сейчас находятся депутаты исключительно "Европейской солидарности". Рядом на площади есть наши коллеги, бывшие депутаты из "Народного фронта", внефракционные. Но мне стыдно за эти пустые ряды, обратите внимание - тут нет ни одного депутата так называемой "другой партии Майдана", ни одного депутата от "Батькивщины", ни одного депутата от "Голоса", - добавила она.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева во вторник избирает меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол по обвинению в умышленном убийстве, выдвинутом в ее адрес Государственным Бюро расследований (ГБР).

10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения для Черновол неадекватными и постыдными и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявили, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право.

Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников революции Достоинства.

Теги: #черновол #суд
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