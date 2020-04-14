Внеочередное заседание Рады состоится в конце этой или в начале следующей недели - Разумков

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится или в конце текущей недели, или в начале следующей, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим об изменениях в регламент, то это второе чтение. Тут многое будет зависеть от повестки дня - возможно только этот вопрос, возможно еще несколько. Думаю, что это будет или конец этой недели или начало следующей, состоится дополнительное внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться, я думаю, несколько вопросов, в том числе, возможно и изменения в регламент", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее несколько депутатов фракции "Слуга народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады может состояться 16 апреля.

Главным вопросом должно стать рассмотрение законопроекта об изменениях в регламент Верховной Рады, что позволит не затягивать рассмотрение во втором чтении закона о банковской деятельности, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ.

Как сообщалось, ко второму чтению к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" народные депутаты подали 16 тыс 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.