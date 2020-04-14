Политика

16:45 14.04.2020

Профильный комитет Рады может закончить рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту 22 апреля – нардеп Железняк

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Профильный комитет Рады может закончить рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту 22 апреля – нардеп Железняк

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики продолжит заседание 21 апреля и за менее чем за сутки рассмотрит поправки к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", заявляет первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"Пока что в заседании комитета объявлен перерыв до 10 утра вторника (21 апреля – ИФ) и я надеюсь, что даже раньше, чем до 10 часов (утра – ИФ) следующего дня (22 апреля – ИФ) мы закончим рассмотрение этого законопроекта", - цитирует Железняка пресс-служба "Голоса" во вторник.

Депутат рассказал, что подкомитет по вопросам банковской деятельности финансового комитета Рады во вторник принял решение по процедуре рассмотрения во втором чтении законопроекта № 2571-д на заседании профильного комитета. "Мы не будем идти по каждой поправке отдельно, а будем рассматривать разделами. Таких разделов 63 (в соответствии с абзацами согласно тексту законопроекта к первому чтению) и будем голосовать каждый абзац отдельно… Сначала согласно 119 статьи регламента будем утверждать каждый абзац, а если поправки в него не вошли, то они будут считаться отклоненными. Причем, дается возможность и членам комитета и инициаторам поправок коротко выступить", - рассказал Железняк.

По его словам, при таком механизме на рассмотрение поправок ко второму чтению банковского законопроекта уйдет менее суток. "Приблизительно, если все будет по полной процедуре, то через 21 час мы закончим рассмотрение этого законопроекта на комитете", - отметил парламентарий.

Железняк уточнил, что согласно информации, прозвучавшей на заседании подкомитета, ко второму чтению банковского законопроекта подано 16 тыс 585 поправок.

Теги: #верховная_рада #банки #железняк
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