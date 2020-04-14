Заседание профильного для законопроекта по банкам комитета Рады перенесли на 21 апреля – нардеп Южанина

Заседание профильного парламентского комитета, который должен был рассматривать поправки к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (т.н. "антиКоломойскому"), неожиданно перенесено с 16 на 21 апреля, сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

"Размышления о принятии законопроекта №2571-д. Поддержать голосование этого законопроекта президент Зеленский приехал лично в Раду. "Европейская солидарность" отдала голоса ради финансовой стабильности Украины. А дальше с документом 2571-д начались настоящие "чудеса" и фокусы. От 16 тыс. поправок - до затягивания процесса рассмотрения в профильном комитете", - написала Южанина на своей странице в сети Facebook.

Парламентарий выразила убеждение, что ее заявления об отсутствии политической воли для принятия так называемого антиколомойского закона получают все больше подтверждений.

"Наконец вчера, 13 апреля, через систему электронного документооборота получила письмо, что заседание комитета состоится 16 апреля 2020 года, то есть с момента окончания срока подачи поправок прошло 9 дней. Кстати, эта таблица, уже, надеюсь, давно сформированная, так и не поступила народным депутатам на ознакомление. А тут опять фальстарт - Комитет переносится на 21 апреля. Еще больше недели Украина будет жить в условиях "туманного" финансового будущего", - отмечает Южанина.