Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе (№3177) не соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства, сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

"Комитет (на заседании 14 апреля) выступил с критикой этого законопроекта, и признал его таким, который не отвечает антикоррупционному законодательству, и является коррупционным", - рассказал Юрчишин агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он напомнил, что законопроект подготовила группа депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Этот законопроект, кроме того, что его ключевой целью является реализация фактически пророссийских планов предоставления особого статуса оккупированным территориям ОРДЛО, содержал существенную коррупционную норму - предлагал проводить такие референдумы в обход законодательства о публичной закупке. То есть инициаторы не только хотели реализовать фактически кремлевские планы, но еще и создать коррупционную лазейку, чтобы оправдываясь референдумами можно было наживаться", - пояснил Юрчишин.

Как сообщает сайт Верховной Рады, законопроект "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" №3177 зарегистрирован в парламенте 5 марта.