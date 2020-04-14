Зеленский уволил своего представителя в Кабмине Перевезенцева и возложил эти обязанности на Кладиева

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей своего представителя в Кабинете министров Украины и возложил эти функции (вне штата) на руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабмином Владимира Кладиева.

Соответствующие указы главы государства подписал 14 апреля, сообщается на его официальном сайте.

Перевезенцев был назначен на пост представителя президента в правительстве (вне штата) 11 ноября 2019 года, будучи до этого государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Он сменил на этой должности народного депутата от "Слуги народа", главу комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным вопросам Андрея Геруса.

Положение о Координационном центре обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины было утверждено указом президента 19 октября 2015 года.

Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

"Основной задачей Координационного центра является обеспечение осуществления взаимодействия президента Украины, образованных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб с Кабинетом министров Украины, другими органами исполнительной власти", - говорится в утвержденном положении.

Координационный центр в соответствии с возложенными на него задачами: проводит анализ, мониторинг и обеспечение внедрения Кабмином задач и мероприятий, определенных актами президента, решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также реформ, предусмотренных стратегическими документами развития государства; готовит предложения о приостановлении действия актов Кабмина, не соответствующие Конституции Украины; участвует в подготовке предложений по планированию реформ и способствует их внедрению; оценивает проекты законов Украины и актов Кабмина; готовит предложения президенту по вопросам деятельности Кабмина; выполняет другие функции, в соответствии с актами законодательства.