Политика

16:23 14.04.2020

Зеленский уволил своего представителя в Кабмине Перевезенцева и возложил эти обязанности на Кладиева

2 мин читать
Зеленский уволил своего представителя в Кабмине Перевезенцева и возложил эти обязанности на Кладиева

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей своего представителя в Кабинете министров Украины и возложил эти функции (вне штата) на руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабмином Владимира Кладиева.

Соответствующие указы главы государства подписал 14 апреля, сообщается на его официальном сайте.

Перевезенцев был назначен на пост представителя президента в правительстве (вне штата) 11 ноября 2019 года, будучи до этого государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Он сменил на этой должности народного депутата от "Слуги народа", главу комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным вопросам Андрея Геруса.

Положение о Координационном центре обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины было утверждено указом президента 19 октября 2015 года.

Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

"Основной задачей Координационного центра является обеспечение осуществления взаимодействия президента Украины, образованных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб с Кабинетом министров Украины, другими органами исполнительной власти", - говорится в утвержденном положении.

Координационный центр в соответствии с возложенными на него задачами: проводит анализ, мониторинг и обеспечение внедрения Кабмином задач и мероприятий, определенных актами президента, решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также реформ, предусмотренных стратегическими документами развития государства; готовит предложения о приостановлении действия актов Кабмина, не соответствующие Конституции Украины; участвует в подготовке предложений по планированию реформ и способствует их внедрению; оценивает проекты законов Украины и актов Кабмина; готовит предложения президенту по вопросам деятельности Кабмина; выполняет другие функции, в соответствии с актами законодательства.

Теги: #зеленский #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 14.04.2020
Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, ЮАР и Узбекистане

Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, ЮАР и Узбекистане

15:54 14.04.2020
Зеленский попросил Шмыгаля обеспечить непрерывное функционирование системы противотуберкулезной помощи

Зеленский попросил Шмыгаля обеспечить непрерывное функционирование системы противотуберкулезной помощи

15:51 14.04.2020
Зеленский и Кальюлайд обсудили подготовку ко Второму цифровому форуму Украина-Эстония осенью 2020 года в Киеве

Зеленский и Кальюлайд обсудили подготовку ко Второму цифровому форуму Украина-Эстония осенью 2020 года в Киеве

14:45 14.04.2020
Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

13:45 14.04.2020
В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

13:35 14.04.2020
Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

12:18 14.04.2020
Кабмин уволил 1-го замминистра экономики Кухту по его заявлению

Кабмин уволил 1-го замминистра экономики Кухту по его заявлению

23:23 13.04.2020
Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне

Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне

22:40 13.04.2020
Кабмин опроверг мифы об изменениях в госбюджет-2020 из-за коронавируса в стране

Кабмин опроверг мифы об изменениях в госбюджет-2020 из-за коронавируса в стране

21:44 13.04.2020
Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

Законопроект об изменениях в регламент Рады заблокировать нельзя, поскольку время на подачу правок прошло - нардеп Кравчук

Арахамия: У "Слуги народа" внутри фракции есть голоса для принятия закона о банках

"Голос" требует созыва внеочередного заседания не позднее среды для рассмотрения закона о банках

Подписание закона о рынке земли разблокировано

ПОСЛЕДНЕЕ

Швеция призывает РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма

Профильный комитет Рады может закончить рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту 22 апреля – нардеп Железняк

Заседание профильного для законопроекта по банкам комитета Рады перенесли на 21 апреля – нардеп Южанина

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

Законопроект об изменениях в регламент Рады заблокировать нельзя, поскольку время на подачу правок прошло - нардеп Кравчук

Министры обороны НАТО обсудят борьбу с дезинформацией и обеспечение безопасности на фоне

Дубинский считает предлагаемую спецпроцедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении "выстрелом в ногу парламентаризму"

Борьба с COVID-19 – приоритет внеочередного заседания в НАТО, но и украинский вопрос также на повестке дня – Толкачев

Зеленский назначил стипендии спортсменам по олимпийским видам спорта и их тренерам, среди которых Беленюк, Билодид и Харлан

США дорабатывают план по открытию страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА