Зеленский попросил Шмыгаля обеспечить непрерывное функционирование системы противотуберкулезной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой разработать и утвердить план мероприятий по реализации государственной стратегии развития системы противотуберкулезной помощи, и обеспечить в период трансформации системы здравоохранения ее непрерывное функционирование.

Так глава государства отреагировал на петицию о "недопущении разрушения фтизиатрической отрасли Украины", размещенную 24 января 2020 года на официальном сайте президента.

"Понимая важность данного вопроса, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой срочно разработать и утвердить план мероприятий по реализации Государственной стратегии развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 года; обеспечить во время периода трансформации системы здравоохранения выполнение этой стратегии и соответствующее финансирование фтизиатрической службы в объеме, необходимом для непрерывного функционирования системы предоставления противотуберкулезной медицинской помощи населению.