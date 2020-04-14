Политика

15:51 14.04.2020

Зеленский и Кальюлайд обсудили подготовку ко Второму цифровому форуму Украина-Эстония осенью 2020 года в Киеве

1 мин читать
Зеленский и Кальюлайд обсудили подготовку ко Второму цифровому форуму Украина-Эстония осенью 2020 года в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре обсудили меры политического диалога на ближайшую перспективу, а также подготовку ко Второму цифрового форуму Украина-Эстония, который планируется провести осенью этого года в Киеве.

"Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность является приоритетными сферами сотрудничества между Украиной и Эстонией. Надеюсь приветствовать вас в Киеве осенью, во время Второго цифрового форума и обсудить прогресс нашего сотрудничества", - отметил Зеленский в разговоре, сообщает пресс-служба президента Украины.

Теги: #зеленский #кальюлайд #эстония #форум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:23 14.04.2020
Зеленский уволил своего представителя в Кабмине Перевезенцева и возложил эти обязанности на Кладиева

Зеленский уволил своего представителя в Кабмине Перевезенцева и возложил эти обязанности на Кладиева

15:54 14.04.2020
Зеленский попросил Шмыгаля обеспечить непрерывное функционирование системы противотуберкулезной помощи

Зеленский попросил Шмыгаля обеспечить непрерывное функционирование системы противотуберкулезной помощи

14:45 14.04.2020
Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

13:45 14.04.2020
В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

13:35 14.04.2020
Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

10:57 14.04.2020
В Эстонии за сутки умерли 3 человека с коронавирусом, выявлено 45 новых случаев заражения

В Эстонии за сутки умерли 3 человека с коронавирусом, выявлено 45 новых случаев заражения

23:23 13.04.2020
Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне

Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне

21:44 13.04.2020
Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

21:42 13.04.2020
Зеленский поблагодарил наследного принца Абу-Даби за высококачественные средства защиты для украинских медиков

Зеленский поблагодарил наследного принца Абу-Даби за высококачественные средства защиты для украинских медиков

13:28 13.04.2020
Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

Законопроект об изменениях в регламент Рады заблокировать нельзя, поскольку время на подачу правок прошло - нардеп Кравчук

Арахамия: У "Слуги народа" внутри фракции есть голоса для принятия закона о банках

"Голос" требует созыва внеочередного заседания не позднее среды для рассмотрения закона о банках

Подписание закона о рынке земли разблокировано

ПОСЛЕДНЕЕ

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

Законопроект об изменениях в регламент Рады заблокировать нельзя, поскольку время на подачу правок прошло - нардеп Кравчук

Министры обороны НАТО обсудят борьбу с дезинформацией и обеспечение безопасности на фоне

Кабмин уволил 1-го замминистра экономики Кухту по его заявлению

Дубинский считает предлагаемую спецпроцедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении "выстрелом в ногу парламентаризму"

Борьба с COVID-19 – приоритет внеочередного заседания в НАТО, но и украинский вопрос также на повестке дня – Толкачев

Зеленский назначил стипендии спортсменам по олимпийским видам спорта и их тренерам, среди которых Беленюк, Билодид и Харлан

США дорабатывают план по открытию страны

Макрон обещает восстановить финансовую и продовольственную независимость после COVID-19

Франция осуждает указ президента РФ, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА