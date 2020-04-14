Зеленский и Кальюлайд обсудили подготовку ко Второму цифровому форуму Украина-Эстония осенью 2020 года в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре обсудили меры политического диалога на ближайшую перспективу, а также подготовку ко Второму цифрового форуму Украина-Эстония, который планируется провести осенью этого года в Киеве.

"Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность является приоритетными сферами сотрудничества между Украиной и Эстонией. Надеюсь приветствовать вас в Киеве осенью, во время Второго цифрового форума и обсудить прогресс нашего сотрудничества", - отметил Зеленский в разговоре, сообщает пресс-служба президента Украины.