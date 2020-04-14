Политика

13:01 14.04.2020

Законопроект об изменениях в регламент Рады заблокировать нельзя, поскольку время на подачу правок прошло - нардеп Кравчук

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Законопроект об изменениях в регламент Рады заблокировать нельзя, поскольку время на подачу правок прошло - нардеп Кравчук

Заблокировать законопроект об изменениях в регламент Верховной Рады невозможно, поскольку истекло время на подачу поправок после принятия законопроекта в первом чтении, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Заблокировать спамом законопроект 1043 не получится, потому что он уже прошел первое чтение, и время на подачу поправок закончилось еще осенью", - сообщила Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Замглавы фракции рассказала, что в настоящее время проводится опрос народных депутатов, чтобы знать, получит ли поддержку данный законопроект.

"Официально заседание Рады еще не объявлено, сейчас ведем опрос среди наших депутатов и разговор с другими фракциями, в том числе, чтобы понимать будут ли голоса", - сказала Кравчук.

Как сообщалось, законопроект О внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры №1043 был зарегистрирован в Раде 28 августа 2019 года и принят в первом чтении 10 сентября прошлого года.

Законопроект, в частности, предусматривает, что один депутат не сможет регистрировать соответствующий проект постановления, как это предусмотрено регламентом сейчас. Это будет возможно по инициативе не менее 150 народных депутатов.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить в регламенте Верховной Рады, что при рассмотрении проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента – 150 голосов.

Согласно действующей процедуре один народный депутат может настоять на рассмотрении поправки.

Ранее также сообщалось, что на этой неделе может состояться еще одно внеочередное пленарное заседание Рады (в понедельник парламент собирался на внеочередное заседание – ИФ-У).

Теги: #верховная_рада #кравчук
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