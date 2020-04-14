Политика

12:38 14.04.2020

Министры обороны НАТО обсудят борьбу с дезинформацией и обеспечение безопасности на фоне

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Министры обороны НАТО обсудят борьбу с дезинформацией и обеспечение безопасности на фоне

Министры обороны стран-членов НАТО в среду обсудят обеспечение безопасности и борьбу с дезинформацией в условиях пандемии коронавируса, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Завтра я буду говорить, как поддерживать действия НАТО по обороне и сдерживанию, а также - как поддерживать наши миссии и операции в период пандемии", - сказал Столтенберг.

"Мы обсудим важность противодействия дезинформации. Мы видели, как связанные и не связанные с конкретными государствами лица пытались воспользоваться ситуацией с пандемией, чтобы распространять ложную и вредную информацию и попытаться разделить нас", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что странам НАТО необходимо работать вместе, чтобы бороться с дезинформацией.

"Союзникам нужно работать тесно вместе, чтобы выявлять, отслеживать и обличать такие действия", подчеркнул Столтенберг.

Теги: #дезинформация #столтенберг #нато
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