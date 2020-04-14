Политика

12:18 14.04.2020

Кабмин уволил 1-го замминистра экономики Кухту по его заявлению

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Кабмин уволил 1-го замминистра экономики Кухту по его заявлению

Кабинет министров распоряжением №408 от 13 апреля уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в связи с его заявлением.

"Согласно закону о центральных органах власти (ЦОВ), в случае увольнения министра первый заместитель и заместителя освобождаются от должностей Кабинетом министров. Я сразу написал заявление, но до назначения нового министра обеспечивал работу министерства, затем передавал дела", – прокомментировал Кухта распоряжение правительства.

П.Кухта был назначен замминистра, когда министерство возглавил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. На этом посту занимался вопросами приватизации государственных предприятий, управления госимуществом, реформой рынка труда и продолжением реформы государственных закупок.

Кухта - специалист в сфере фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в Стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, был программным директором партии "Голос".

Теги: #кухта #кадры #кабмин
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