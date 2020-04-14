Дубинский считает предлагаемую спецпроцедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении "выстрелом в ногу парламентаризму"

Специальная процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, которую предлагают закрепить в регламенте работы Верховной Рады, лишит депутатов права законодательной инициативы, считает народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

"Эти нормы означают лишение депутатов права законодательной инициативы и использования марионеточных депутатов для отбора только "нужных" правок внутри фракции. Выстрел в ногу парламентаризму и очередной плевок на Конституцию", - написал Дубинский в Фейсбуке.

Депутат в своем телеграммканале обнародовал скан законопроекта О внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры №1043 (законопроект был зарегистрирован в Раде 28 августа 2019 года – ИФ-У).

Как следует из законопроекта, закон о регламенте предлагается дополнить новой статьей 119-1 "Особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении".

Согласно предлагаемым изменениям законопроект рассматривается по особой процедуре, если ко второму чтению количество поданных предложений и поправок к нему превышает в пять раз или более количество статей проекта первичного законодательного акта, но не менее 500 предложений/поправок.

Оговаривается, что эта норма не распространяется на проект кодекса, который Рада рассматривает по специальной процедуре.

Согласно законопроекту, особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады (150 депутатов – ИФ-У), поддержанной решением парламента, принятым на пленарном заседании большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Рады, при условии предоставления нардепам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В случае принятия Радой решения о применении особой процедуры в теченине двух дней каждая депутатская фракция (группа) вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и сообщить об этом главному комитету.

Согласно законопроекту, каждый внефракционный народный депутат, предложения, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одной своей неучтенной поправки, на которой он настаивает.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает эти предложения и поправки, готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Законопроект также оговаривает время выступлений по поправкам на пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре – от одной до двух минут.

Дубинский – один из депутатов, который подал более тысячи (1199) поправок при подготовке ко второму чтению законопроекта обороте земель сельскохозяйственного назначения, который запускает рынок земли и от принятия которого зависит предоставление Украине кредита МВФ.