Политика

08:15 14.04.2020

Зеленский назначил стипендии спортсменам по олимпийским видам спорта и их тренерам, среди которых Беленюк, Билодид и Харлан

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Зеленский назначил стипендии спортсменам по олимпийским видам спорта и их тренерам, среди которых Беленюк, Билодид и Харлан

Президент Украины Владимир Зеленский назначил президентские стипендии для выдающихся, а также молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ он подписал 13 апреля.

В частности, стипендия в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 027 грн) назначена чемпиону мира 2019 года по греко-римской борьбе, народному депутату от "Слуги народа" Жану Беленюку, чемпионке мира 2019 года по дзюдо Дарье Билодид и чемпионке мира 2019 года по фехтованию Ольге Харлан.

Их тренерам Виталию Киселице (Беленюк), Светлане Кузнецовой (Билодид) и Юрию Марченко (Харлан) назначены стипендии в размере 6,5 прожиточных минимумов.

Украинским спортсменам, которые занимали вторые места на чемпионатах мира в 2019 году, назначены стипендии президента в размере 12 прожиточных минимумов. Их тренеры получат стипендии в 6 или 4,8 прожиточных минимумов.

Бронзовые призеры чемпионатов мира 2019 года получат стипендии в размере 11 прожиточных минимумов, а их тренеры – в 5,5 прожиточных минимумов.

Чемпионы Европы 2019 года Георгий Зантарая (дзюдо), Елена Костевич (пулевая стрельба), София Лискун и Алексей Середа (прыжки в воду), Ника Потапова (скалолазание), Александр Хижняк (бокс), Алла Черкасова (вольная борьба) получат стипендию в 9 прожиточных минимумов. Их тренера – в 4,5, 2,5 и 2 прожиточных минимума.

Серебряные призеры европейских первенств получат стипендии в 8 прожиточных минимумов, их тренеры – в 4 и 2 прожиточных минимума; бронзовые призеры – в 7 прожиточных минимумов, их тренеры – в 3,5 прожиточных минимума.

Также Зеленский назначил стипендии молодым и перспективным спортсменам за призовые места на чемпионатах мира и Европы.

Со вступлением в силу данного указа выдающимся спортсменам и их тренерам, которым уже назначена президентом Украины стипендия на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная этим указом.

Данный указ издан в соответствии с указом Зеленского от 13 ноября 2019 года, которым были введены 350 стипендий президента для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.

Согласно ему, стипендии президента выплачиваются с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение об их назначении: в течение 2 лет – чемпионам и призерам Олимпийских игр, чемпионам мира и их тренерам; в течение одного года – призерам чемпионатов мира, чемпионам и призерам чемпионатов Европы, мира и Европы среди молодежи (или в ближайшей к взрослым возрастной группе) и их тренерам, спортсменам, занявшим 1-3 места на Юношеских Олимпийских играх, чемпионатах мира или Европы среди юниоров (юниорок).

В случае улучшения или подтверждения результатов за период получения соответствующей стипендии или в случае снижения результата на чемпионате мира или Европы выплата ранее назначенной стипендии президента Украины прекращается и назначается стипендия на новый срок в размере согласно достигнутому результату.

В случае занятия чемпионом или призером Олимпийских игр в период получения стипендии призового места на чемпионате мира по одному из олимпийских номеров программы, с соблюдением условий проведения соревнований на Олимпийских играх, спортсмену и его тренеру в течение еще одного года осуществляется выплата стипендии в ранее назначенном размере.

Стипендии выплачиваются из государственного бюджета Украины.

Теги: #президент #стипендии #украина #спортсмены
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