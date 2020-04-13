Политика

20:46 13.04.2020

Франция осуждает указ президента РФ, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей в Крыму

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Франция осуждает указ президента РФ, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей в Крыму

Франция осуждает указ президента России Владимира Путина, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части Крыма и Севастополя, заявило посольство Франции в Украине.

"Франция безоговорочно осуждает указ президента РФ № 201 от 20 марта 2020 г., запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.

Подчеркивается, что две меры - принудительный призыв жителей Крыма в армию РФ и запрет иностранцам владеть землей в Крыму - принятые российскими властями с разницей в несколько дней, "прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму, и которая полностью противоречит нормам международного права".

"После шести лет незаконной аннексии Крыма Россией Франция сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, РФ планирует направить почти 3,3 тыс. человек с территории Крымского полуострова этой весной для прохождения "военной службы". МИД Украины в понедельник выразило решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Также МИД потребовало от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта.

20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Теги: #крым #россия #франция #осуждение
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