Арахамия не исключает, что в среду состоится внеочередное заседание парламента

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в среду, 15 апреля, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В среду может быть внеочередное заседание", - отметил Арахамия.

Глава фракции добавил, что на внеочередном заседании не получится рассмотреть законопроект о банковском регулировании, ведь, по состоянию на утро понедельника все еще продолжалась процедура сведения таблицы с 16 тысячами поправок к нему, а после этого еще должно состояться заседание профильного комитета.

"Даже если очень ускоренную процедуру применить - это 4 полных дня работы комитета", - подытожил депутат.

Отвечая на вопрос, состоится ли для рассмотрения вопроса внеочередное заседание 15 апреля, Арахамия ответил: "Это секрет фирмы". На уточнение, это не законопроект о банках, он отметил: "Это связанный вопрос, но не сам закон". Председатель фракции упомянул также возможное рассмотрение кадровых вопросов на заседании.

"Например, кадровые вопросы могут быть - как пример ... У нас есть еще в правительстве несколько нетронутых должностей - надо их назначать", - сказал нардеп.