Арахамия: У "Слуги народа" внутри фракции есть голоса для принятия закона о банках

Во фракции "Слуга народа" достаточно голосов для принятия во втором чтении и в целом законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", заявил председатель фракции Давид Арахамия.

"У нас точно есть большинство людей, которые не хотят дефолта в этой стране и будут голосовать за законопроект о банках в той редакции, в которой необходимо для получения транша МВФ. У нас есть 226 голосов внутри нашей фракции - так сформулируем", - подчеркнул Арахамия в понедельник в комментарии журналистам.