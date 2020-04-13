"Голос" требует созыва внеочередного заседания не позднее среды для рассмотрения закона о банках

Фракция "Голос" требует созыва внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении, заявила народный депутат и руководитель партии Кира Рудик.

"Партия "Голос" требует внеочередного заседания Верховной Рады не позднее чем в среду, на котором будет рассмотрен и проголосован законопроект о банках, который не позволит возвратить "Приватбанк" его предыдущему собственнику и который не позволит раскрадывать нашу страну далее", - заявила Рудик в комментарии журналистам в понедельник.