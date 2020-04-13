Политика

16:31 13.04.2020

Программа деятельности Кабмина предусматривает формирование эффективного местного самоуправления на новой территориальной основе

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Программа деятельности Кабмина предусматривает формирование эффективного местного самоуправления на новой территориальной основе

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает формирование эффективного местного самоуправления на новой территориальной основе и совершенствование административно-территориального устройства.

Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

В частности, пункт программы о развитии регионов предусматривает формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, оптимизацию системы территориальной организации власти на местах и совершенствование административно-территориального устройства.

Также программа предполагает продолжение реализации программы "Большая стройка", создание качественной транспортной и социальной инфраструктуры, восстановление мобильности населения и транспортной логистики страны путем реформирования рынка железнодорожных перевозок, развития авиационной и портовой инфраструктуры, а также речных перевозок.

Кроме того, в программе предусмотрено восстановление необходимой для граждан инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях, обеспечение на этих территориях создания новых рабочих мест и развития предпринимательства.

Также правительство намерено обеспечить достойные условия и уровень оплаты труда шахтеров и разработать программу по реабилитации и создания новых рабочих мест в шахтерских регионах.

Среди прочего, предполагается реформирование строительной и градостроительной отрасли, защита инвесторов строительства от нечестных застройщиков, а также формирование программ по обеспечению граждан собственным жильем, в частности, развитие ипотечного кредитования.

Теги: #самоуправление #программа #регионы #кабмин
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