США назвали фарсом уголовные обвинения РФ против Джемилева

Посольство США в Украине назвало фарсом уголовные обвинения против крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева, призвав РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных.

"Россия в очередной раз прибегает к фарсу с уголовными обвинениями, на этот раз против крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева, чтобы держать его за пределами Крыма. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по делу против Джемилева, которое было открыто 11 августа 2014 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).