"Европейская солидарность" призывает объединиться против реванша "антимайдана" – нардеп Федина

Присоединиться к заявлению против уничтожения завоеваний Революции Достоинства "Нет – реваншу" призвала коллег с трибуны парламента народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина, сообщает прес-служба политсилы в понедельник.

По словам Федины, дело, инспирированное Государственным бюро расследований (ГБР) против экс-нардепа Татьяны Черновол является местью всем майдановцам и четким сигналом для общества, что силы Антимайдан становятся все наглее и активнее.

"Ты был на Майдане? Ты посмел в свое время бороться за права? За свою украинскую государственность? Ты посмел власти в свой момент сказать "Нет"? Поздравляю! Сегодня ты враг. Тебя надо посадить, тебя надо сделать виновным. Вот, что сегодня предлагают всем тем, кто посмел и посмеет бороться за государственность. Дело Татьяны Черновол, которое сейчас началось, уголовное производство против нее - это своеобразная месть всем майдановцам", - сказала она.

Парламентарий убеждена, что делом против Черновол начинаются репрессии против всех участников революции Достоинства. "Если расправятся с ней, если те, кто даже в этом зале сидят из майдановцев, позволят расправиться с ней, каждый из вас будет следующим. Дело не в том, что мы говорим о самом Майдане. Дело в том, что сегодня реваншем антимайдановских сил пытаются разрушить исторический выбор Украины. Пытаются разрушить право каждого из нас бороться за свои права и свободу", - подчеркнула Федина.

Поэтому фракция "Европейская солидарность" и каждый из депутатов, участвовавший в Революции Достоинства, призывают других депутатов независимо от фракций и их то интересов подписать заявление "Нет – реваншу".

"Потому что если сегодня это дело пройдет здесь, то каждый будет следующим. А в результате каждый из нас останется без украинского независимого государства. И хотелось бы власти… напомнить, что тот, кто сеет ветер, тот обязательно пожнет бурю", - сказала Федина.