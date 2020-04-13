Программа деятельности Кабмина предусматривает восстановление территориальной целостности государства

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает восстановление территориальной целостности государства и укрепление международной солидарности в противодействии агрессии России и обеспечении режима санкций.

Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

В частности, пункт программы об усиление обороноспособности государства предусматривает восстановление территориальной целостности государства, эффективный оборонный менеджмент, профессиональный и мотивированный персонал сил обороны, численный военный резерв, развитая военная инфраструктура, логистика и запасы материальных средств, современное технически готово вооружение, военная и специальная техника, достаточные запасы ракет и боеприпасов.

Также предполагается обеспечение реформирования и развития отечественного оборонно-промышленного комплекса для удовлетворения потребностей сектора безопасности и обороны, а также содействие и поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса для изготовления современного высокотехнологичного вооружения.

Пункт о безопасности в стране предусматривает быстрое и компетентное реагирования органов системы МВД на чрезвычайные ситуации и происшествия, угрожающие безопасности граждан, укрепление общественной безопасности и правопорядка путем реализации превентивных программ противодействия преступности, обеспечение органов и подразделений аварийно-спасательных и пожарно-спасательных служб современной техникой и оборудованием, а также обеспечение надежности государственной границы и качественного сервиса во время ее пересечения.

Среди прочего, пункт о достойном месте Украины в мире предусматривает укрепление международной солидарности в противодействии агрессии РФ и обеспечении режима санкций.

Также предполагается привлечение международной помощи для противодействия кризисным явлениям в экономике и проведения реформ в Украине, а также углубление сотрудничества с ключевыми международными партнерами.

Кроме того, программа предусматривает совершенствование защиты прав и интересов украинцев за рубежом, усиление связей с зарубежными украинцами, а также публичную дипломатию и продвижение позитивного имиджа Украины за рубежом.