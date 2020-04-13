В изменениях в госбюджет не заложено финансирование Долгового агентства - депутат Верещук

Изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год не предполагают финансирование Долгового агентства, которое отвечает за управление государственным долгом, заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я буду голосовать за бюджет, буду призывать, но, тем не менее, какие мои основные требования к бюджету? Чтобы он был последовательным и логичным. Он должен быть понятным: почему мы, например, закладываем средства для строительства базы в Яремче для биатлонистов, но не закладываем на финансирование Долгового агентства, чтобы реструктурировать наши долги", - заявила Верещук журналистам в понедельник перед внеочередным заседанием Верховной Рады.

Депутат уверена, что Украине необходимо провести реструктуризацию долга, поскольку он ложится тяжелым бременем на государственный бюджет страны. "Нам необходимо реструктурировать долги, а мы вместо этого "играемся" в базы", - добавила нардеп.

Долговое агентство создано Кабинетом министров для улучшения управления государственным долгом в феврале 2020 года.