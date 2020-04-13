Политика

13:57 13.04.2020

Фракции "Голос" и "Евросолидарность" против изменений в госбюджет-2020 до принятия "банковского" законопроекта

2 мин читать
Фракции "Голос" и "Евросолидарность" против изменений в госбюджет-2020 до принятия "банковского" законопроекта

Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" в Верховной Раде выступают против принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год до принятия законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

"Мы не можем и не будем голосовать за бюджет, который базируется на нереалистических деньгах, потому что банковский законопроект – это история, которая позволяет привлечь деньги Международного валютного фонда, и это означает, что мы получим более или менее стабильную финансовую ситуацию, когда можно рассчитывать на определенные деньги", - сказал глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин в видеообращении, обнародованном на странице фракции в Фейсбуке.

По его словам, бюджет не будет работать из-за банальной нехватки средств, "потому что экономика не работает, а МВФ деньги не даст".

В то же время сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в понедельник в Фейсбуке, что фракция не поддержит изменения в госбюджет без принятия банковского законопроекта. "Наша фракция против принятия бюджета, в котором заложено 131 млрд грн от внешних заимствований, но при этом не принимается банковский закон, который позволит получить кредит МВФ", - написала она.

Геращенко также напомнила, что "Европейская солидарность" против сокращения расходов на местное самоуправление, культуру, образование и против срыва местных выборов, на проведение которых средства также сокращаются.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.

Теги: #законопроект #евросолидарность #бюджет #банки #рада #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 13.04.2020
В изменениях в госбюджет не заложено финансирование Долгового агентства - депутат Верещук

В изменениях в госбюджет не заложено финансирование Долгового агентства - депутат Верещук

13:59 13.04.2020
Бюджетный комитет рекомендовал принять за основу и в целом доработанную версию поравок в бюджет-2020

Бюджетный комитет рекомендовал принять за основу и в целом доработанную версию поравок в бюджет-2020

13:52 13.04.2020
Говорить о дате рассмотрения Радой необходимого для программы с МВФ банковского законопроекта рано - глава комитета

Говорить о дате рассмотрения Радой необходимого для программы с МВФ банковского законопроекта рано - глава комитета

13:52 13.04.2020
Радуцкий: законы для борьбы с коронавирусом временны, только на время пандемии и карантина

Радуцкий: законы для борьбы с коронавирусом временны, только на время пандемии и карантина

13:32 13.04.2020
В "Слуге народа" еще не приняли окончательного решения о том, как голосовать за законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам - Кравчук

В "Слуге народа" еще не приняли окончательного решения о том, как голосовать за законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам - Кравчук

12:28 13.04.2020
Рада еще раз соберется на внеочередное пленарное заседание на этой неделе - Кравчук

Рада еще раз соберется на внеочередное пленарное заседание на этой неделе - Кравчук

12:07 13.04.2020
В Раде зарегистрирован проект постановления о Программе деятельности правительства

В Раде зарегистрирован проект постановления о Программе деятельности правительства

09:34 13.04.2020
Новых заболевших Covid-19 среди нардепов нет, некоторые уже выздоровели - Разумков

Новых заболевших Covid-19 среди нардепов нет, некоторые уже выздоровели - Разумков

09:22 13.04.2020
Депутаты на заседании ВР в понедельник будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и ряда постановлений - Разумков

Депутаты на заседании ВР в понедельник будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и ряда постановлений - Разумков

23:57 11.04.2020
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в бюджет-2020

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в бюджет-2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Говорить о дате рассмотрения Радой необходимого для программы с МВФ банковского законопроекта рано - глава комитета

Рада еще раз соберется на внеочередное пленарное заседание на этой неделе - Кравчук

Депутаты на заседании ВР в понедельник будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и ряда постановлений - Разумков

ЕС: призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию РФ нарушает международное право

Зеленский уверен: Верховная Рада 13 апреля поддержит изменения в госбюджет Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

47% киевлян считают реакцию Зеленского на угрозу коронавируса эффективной – соцопрос "Рейтинга"

Больше половины киевлян довольны деятельностью Кличко, 39% проголосовали бы за него на выборах мэра – соцопрос "Рейтинга"

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19 - Белый дом

Украина должна возрождать ракетно-космическую промышленность – глава Офиса президента

В "Голосе" назвали согласованный профильным комитетом Рады проект бюджета несправедливым и нереалистичным

Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине - премьер

Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун: для главы Минздрава Степанова приоритеты – борьба с коронавирусом и продолжение медреформы

ЕС: призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию РФ нарушает международное право

Есть сильные кандидатуры на министра энергетики, который занялся бы сложной ситуацией в этой сфере

США на следующей неделе сделают заявление о финансировании ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА