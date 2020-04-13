Фракции "Голос" и "Евросолидарность" против изменений в госбюджет-2020 до принятия "банковского" законопроекта

Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" в Верховной Раде выступают против принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год до принятия законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

"Мы не можем и не будем голосовать за бюджет, который базируется на нереалистических деньгах, потому что банковский законопроект – это история, которая позволяет привлечь деньги Международного валютного фонда, и это означает, что мы получим более или менее стабильную финансовую ситуацию, когда можно рассчитывать на определенные деньги", - сказал глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин в видеообращении, обнародованном на странице фракции в Фейсбуке.

По его словам, бюджет не будет работать из-за банальной нехватки средств, "потому что экономика не работает, а МВФ деньги не даст".

В то же время сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в понедельник в Фейсбуке, что фракция не поддержит изменения в госбюджет без принятия банковского законопроекта. "Наша фракция против принятия бюджета, в котором заложено 131 млрд грн от внешних заимствований, но при этом не принимается банковский закон, который позволит получить кредит МВФ", - написала она.

Геращенко также напомнила, что "Европейская солидарность" против сокращения расходов на местное самоуправление, культуру, образование и против срыва местных выборов, на проведение которых средства также сокращаются.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.