Радуцкий: законы для борьбы с коронавирусом временны, только на время пандемии и карантина

Законы, которые принимает Верховная Рад Украины для борьбы с распространением коронавируса, носят временный характер, подчеркивает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахованию Михаил Радуцкий.

В понедельник журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады он рассказал, что определение карантинных условий на законодательном уровне, в частности, дает возможность местным властям запускать в работу дополнительные больницы для приема больных коронавирусом. «Не те 240 уже существующих, а если, не дай Бог, пойдем по плохому сценарию, переоборудовать под больницы другие помещения или больницы под инфекционные», - пояснил Радуцкий.

«Он (закон) уточняет, что именно имеется в виду под сбором и передачей персональной информации людей, которые заболели коронавирусом. Также дает возможность привлекать к борьбе с коронавирусом медицинских специалистов, которые не работают в больницах. Например, профессуру университетов, институтов повышения квалификации, интернов. Это закон чисто технический», - подчеркнул депутат.

Также он обратил внимание: «Хочу подчеркнуть, что все законы, которые сегодня принимаются Верховной Радой для борьбы с коронавирусом – это временные законы, которые будут действовать только во время карантина и пандемии».