В "Слуге народа" еще не приняли окончательного решения о том, как голосовать за законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам - Кравчук

Во фракции "Слуга народа" ещё нет решения касательного того, как голосовать законопроект №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении, заявила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"По банкам (№2571-д) еще какого-то окончательного решения нет. Возможно, мы его сегодня обсудим на фракции", - заявила Кравчук в понедельник агентству "Интерфакс-Украина".

Зампред фракции "Слуга народа" добавила, что сначала решение по поводу законопроекта о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам должен принять профильный комитет Верховной Рады.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в понедельник в Facebook написал, что подготовка таблицы с поправками к документу ещё продолжается. В законопроект №2571-д было подано 16335 поправок.