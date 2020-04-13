47% киевлян считают реакцию Зеленского на угрозу коронавируса эффективной – соцопрос "Рейтинга"

47% киевлян считают реакцию президента Украины Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной, 35% - противоположного мнения, свидетельствуют результаты социсследования "Общественно-политические настроения киевлян", проведенного агентством "Рейтинг" 4-7 апреля.

Относительно эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля, то 40% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 28% - оценили его действия как эффективные, 32% - как неэффективные.

"43% опрошенных скорее довольны деятельностью президента Зеленского, 44% - дали противоположные оценки. Деятельностью премьер-министра Шмыгаля довольны 21%, не довольны - 37%. При этом 43% пока не смогли дать оценок его работе. Деятельностью Верховной Рады довольны 18%, недовольны - 63%, затруднились оценить - 19%", - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

В ходе исследования были опрошены 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.