Политика

14:44 12.04.2020

Украина должна возрождать ракетно-космическую промышленность – глава Офиса президента

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Украина должна возрождать ракетно-космическую промышленность – глава Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики и должна возродить свою ракетно-космическую промышленность.

"Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека. Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев, который родился в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли.

"Я хотел бы, чтобы мы всегда хотели большего и ставили перед собой амбициозные задачи. Возрождение нашей ракетно-космической промышленности - именно такая задача", - считает Ермак.

Теги: #ермак #ракетно_космическая_отрасль
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