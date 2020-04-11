В "Голосе" назвали согласованный профильным комитетом Рады проект бюджета несправедливым и нереалистичным

Депутат фракции "Голос", секретарь бюджетного комитета Верховной Рады Владимир Цабаль считает, что согласованный комитетом проект госбюджета остался несправедливым и нереалистичным.

Как сообщила пресс-служба партии, предложенная схема госбюджета доходов и расходов, базируется на том, что Украина обязательно получит финансовую помощь от Международного валютного фонда.

Однако ключевым требованием всех международных финансовых организаций, и МВФ частности, является принятие "антиколомойського" закона, который позволит оставить в государственной собственности крупнейший банк.

"Однако на голосование во время внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится в понедельник, 13 апреля, вынесен только государственный бюджет, без закона о банках, как настаивал "Голос", - отмечается в сообщении.

При этом Цабаль отметил, что некоторые требования "Голоса" удалось отстоять.

"В проекте вернули еще 500 млн грн на субвенцию программы "Способная школа" - это деньги, которые идут на самые оснащенные школы в сельских регионах. Были возвращено 101 млн грн с 300 мл грнн, которые забрали из финансирования повышения квалификации врачей", - отметил он.

По словам депутата, несколько программ в сфере культуры были восстановлены - до 400 млн грн увеличили финансирование Украинского культурного фонда, до 100 млн грн - Украинского института книги, 135 млн грн пойдут на мероприятия в сфере культуры и искусства, а также охраны культурного наследия.

"Но все же этого очень мало: и культура, и образование недофиансованы. Зато оставили две программы, суть которых под вопросом", - считает Цабаль.

Он пояснил, что 4 млрд грн поддержки сельскохозяйственным производителям - деньги, которыми государство "часто дотировало и так прибыльные агрохолдинги олигархов, а не фермеров, которые в этом нуждаются".

"А программу финансирования «реструктуризации угольной отрасли» снова увеличили на 1,6 млрд. Это программа, которая вызывает очень много вопросов. В ней было 2 миллиарда гривен, стало 3,6. В прошлые годы эта программа никогда не достигала результата, а здесь, перед кризисом, ее еще увеличивают", - заключил депутат.