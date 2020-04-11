Политика

16:34 11.04.2020

Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине - премьер

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Совет по вопросам экономического развития, прежде всего, должен наработать план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам первого заседания совещательного органа в пятницу.

"Вчера мы провели первое установочное заседание, где обсудили стратегии и идеи выходу страны из карантина. Повторю, что на сейчас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости", - написал премьер в Телеграм-канале в субботу.

В состав Совета вошли министр экономики Игорь Петрашко, замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, директор Института демографии и социсследований им. Птухи Элла Либанова, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, советник президента Олег Устенко, руководящий партнер Capital Times Эрик Найман, профессор Колумбийского университета Виллем Буитер, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак.

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Интерфакс-Украина
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