ЕС: призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию РФ нарушает международное право

В Европейском союзе заявляют, что призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в российскую армию нарушает международное гуманитарное право.

Речь об этом идет в заявлении представителя внешнеполитической службы Европейского Союза в отношении попыток призыва в вооруженные силы РФ в Крыму, распространенного в субботу.

«Российская Федерация проводит призыв в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе для отбора жителей полуострова в Вооруженные силы Российской Федерации. Это - нарушение международного гуманитарного права», - заявили в ЕС.

В заявлении отмечается, что Российская Федерация «связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове». «ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Европейский союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове», - напомнили в Брюсселе о политике непризнания незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

В ЕС также заверили в «неуклонной» поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.