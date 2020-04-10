Есть сильные кандидатуры на министра энергетики, который занялся бы сложной ситуацией в этой сфере

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что есть "хорошие сильные кандидатуры" на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать имеющиеся проблемы в энергетической сфере.

"У нас есть хорошие сильные кандидатуры на министра. Мы представим их в Верховной Раде, и будет возможность утвердить министра, чтобы процесс двигался еще более интенсивно и более четко мы поддержали энергетическую отрасль", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

По его словам, правительство ищет на эту должность профессионального человека, у которого есть опыт в каждой из отраслей сферы энергетики.

Шмыгаль указал, что в энергетической отрасли действительно чрезвычайно сложная ситуация, о которой Кабмин знает и над которой работает. "Действительно, часть энергетических предприятий сегодня страдают от того кризиса, который есть. Потребление упало, и сегодня электроэнергию нужно вырабатывать в меньших объемах, а это тысячи рабочих мест. Поэтому мы также работаем над программой, как поддержать энергетическую отрасль", - отметил он.

Премьер также сообщил, что сегодня ведутся переговоры, чтобы открыть и увеличить экспортные возможности Украины в отношении электроэнергии.