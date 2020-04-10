Политика

23:43 10.04.2020

Есть сильные кандидатуры на министра энергетики, который занялся бы сложной ситуацией в этой сфере

1 мин читать
Есть сильные кандидатуры на министра энергетики, который занялся бы сложной ситуацией в этой сфере

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что есть "хорошие сильные кандидатуры" на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать имеющиеся проблемы в энергетической сфере.

"У нас есть хорошие сильные кандидатуры на министра. Мы представим их в Верховной Раде, и будет возможность утвердить министра, чтобы процесс двигался еще более интенсивно и более четко мы поддержали энергетическую отрасль", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

По его словам, правительство ищет на эту должность профессионального человека, у которого есть опыт в каждой из отраслей сферы энергетики.

Шмыгаль указал, что в энергетической отрасли действительно чрезвычайно сложная ситуация, о которой Кабмин знает и над которой работает. "Действительно, часть энергетических предприятий сегодня страдают от того кризиса, который есть. Потребление упало, и сегодня электроэнергию нужно вырабатывать в меньших объемах, а это тысячи рабочих мест. Поэтому мы также работаем над программой, как поддержать энергетическую отрасль", - отметил он.

Премьер также сообщил, что сегодня ведутся переговоры, чтобы открыть и увеличить экспортные возможности Украины в отношении электроэнергии.

Теги: #украина #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:38 10.04.2020
Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области пока нет

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области пока нет

23:19 10.04.2020
Кабмин предложил программу помощи временным безработным

Кабмин предложил программу помощи временным безработным

23:15 10.04.2020
"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

23:04 10.04.2020
Министр экономики анонсировал на следующей неделе запуск программы компенсации кредитов малому и микробизнесу

Министр экономики анонсировал на следующей неделе запуск программы компенсации кредитов малому и микробизнесу

22:51 10.04.2020
Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

22:37 10.04.2020
Кабмин представит план по восстановлению экономики после прохождения пика эпидемии

Кабмин представит план по восстановлению экономики после прохождения пика эпидемии

22:10 10.04.2020
В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тысяч медиков

В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тысяч медиков

21:42 10.04.2020
Киев ждет от Москвы подтверждения об обмене удерживаемых лиц

Киев ждет от Москвы подтверждения об обмене удерживаемых лиц

21:40 10.04.2020
Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест

Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест

21:38 10.04.2020
Очередной самолет привезет в Украину из Кореи многоразовые костюмы и другие средства защиты, а также доставит на родину 10 граждан Кореи

Очередной самолет привезет в Украину из Кореи многоразовые костюмы и другие средства защиты, а также доставит на родину 10 граждан Кореи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уверен: Верховная Рада 13 апреля поддержит изменения в госбюджет Украины

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на понедельник в 14:00

Санкции ЕС против РФ связанны с полной имплементацией Москвой Минских соглашений, и это не изменится - Маасикас

Завершение Украиной принятия законодательства по урегулированию банковского сектора - это жизненно важная проверка, отмечает посол ЕС

Ответ украинских властей на пандемию Covid-19 был ранним и решительным

ПОСЛЕДНЕЕ

США на следующей неделе сделают заявление о финансировании ВОЗ

Фонд борьбы с коронавирусом в бюджете составит 66 млрд грн, отдельно 30 млрд пойдут пенсионерам – Зеленский

Зеленский уверен: Верховная Рада 13 апреля поддержит изменения в госбюджет Украины

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на понедельник в 14:00

Порошенко: правительственные предложения секвестра бюджета уничтожают "Новую украинскую школу", реформу здравоохранения и децентрализации

Минреинтеграции обеспокоено очередным актом давления на крымских татар со стороны российской оккупационной власти

Фракция "Голос" настаивает на голосовании поправок в госбюджет после законопроекта о банках

В Кировоградской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса

Управляющий директор "Капитал Таймс" Найман вошел в Совет по экономразвитию Украины

Санкции ЕС против РФ связанны с полной имплементацией Москвой Минских соглашений, и это не изменится - Маасикас

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА