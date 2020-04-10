Политика

22:33 10.04.2020

США на следующей неделе сделают заявление о финансировании ВОЗ

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США на следующей неделе сделают заявление о финансировании ВОЗ

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что на следующей неделе Вашингтон сделает заявление относительно финансировании Всемирной организации здравоохранения.

"У нас будет объявление относительно ВОЗ на следующей неделе", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он напомнил, что США выделяют около $500 млн в год на нужды ВОЗ.

"Мы будем говорить об этом (финансировании - ИФ) на следующей неделе. Мы хотим многое сказать", - указал американский лидер.

Позже на уточняющий вопрос о теме заявления, Трамп вновь сказал, что об этом будет объявлено на следующей неделе, потому что он не хочет этого делать "сегодня, в Великую пятницу, перед Пасхой".

Он добавил, что США платят ВОЗ примерно в 10 раз больше, чем Китай. Он назвал эту международную организацию "прокитайской".

"Мне это не нравится. Я не думаю, что это допустимо, что это справедливо в отношении американцев", - указал президент США.

Трамп добавил, что ранее у него были похожие проблемы с другой международной организации - ВТО. "А теперь мы там выигрываем дела, потому что они знают, что я не оставлю их в покое", - сказал он.

В ночь на среду Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп отметил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ)". Он отметил, что намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Теги: #президент #сша #воз #финансирование
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